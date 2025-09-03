Ipaam leva ações de manejo de resíduos ao Festival de Verão de Maués

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizará ações de educação ambiental sobre manejo de resíduos durante o Festival de Verão de Maués, que acontece dos dias 4 a 6 de setembro, no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus).





Os técnicos do órgão vão orientar comerciantes e turistas sobre descarte correto de resíduos e áreas de preservação, atendendo à recomendação da Promotoria de Justiça de Maués, do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

“O Ipaam está no município para realizar um trabalho de orientação junto a comerciantes e turistas, visando à preservação ambiental durante o Festival de Verão de Maués, considerado um dos maiores eventos da cidade. A proposta é conscientizar os moradores e visitantes. Eles precisam estar devidamente orientados sobre como proceder”, afirma o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço.

O secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Maués (Sedema), Lázaro Júnior, adiantou que lixeiras estratégicas serão instaladas no local do festival.

“Nosso objetivo é garantir que este evento ocorra de forma sustentável e responsável. Estaremos orientando sobre as áreas de preservação, destacando a importância de proteger nossos ecossistemas e a biodiversidade local. Direcionaremos informações específicas para turistas, banhistas e proprietários de empreendimentos sobre práticas sustentáveis e respeitosas com a natureza”, destacou o titular da Sedema.

A responsável pela Gerência de Educação Ambiental (GEAM) do Ipaam, Therezinha Melo, adiantou que a equipe também participará do lançamento da campanha educativa de redução de focos de queimadas de Maués, reforçando a importância de práticas preventivas.