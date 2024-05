Ipaam tem extensa programação aberta ao público, na segunda-feira, 03

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, promoverá o ‘Junho Ambiental’, com uma extensa programação em torno do tema ‘Homem e Consciência Ambiental’, que contará com expo-feira, seminário, palestras e oficinas, a ser realizada no Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP), de 03 a 28 de junho. O CMAAP está localizado no Ipaam, na avenida Mário Ypiranga, bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus.





Também acontecerá uma ação de sensibilização quanto à preservação dos recursos naturais no Porto de Manaus e no posto de fiscalização da Marinha no meio do Rio Negro para turistas e população em geral que viajará por meios fluviais para o Festival de Parintins.

O diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, ressalta a importância do diálogo ambiental não apenas com os servidores do órgão, que já vivenciam essa rotina, mas com a sociedade interessada na pauta. “Essa é uma grande oportunidade de estar mais perto da sociedade e abrir nossas portas para que haja uma compreensão de nossas funcionalidades e trazer os cidadãos para serem nossos aliados na defesa do Meio Ambiente”, salientou Juliano.

Na ocasião, acontecerá a inauguração da nova galeria de presidentes do órgão, além de uma caminhada simbólica que sairá da sede do Instituto até o Bosque do Ipaam, que está em fase de construção, onde será enterrada uma cápsula do tempo e uma árvore será plantada, simbolizando a esperança na preservação do Meio Ambiente.

A programação contará, ainda, com uma série com cinco podcasts em parceria com a Associação Amazonense dos Municípios (AAM), que será transmitida ao vivo para os municípios distantes da capital. O bate-papo terá variados temas de interesse público e ambiental.

Seminário

O seminário “Áreas Reconhecidas Internacionalmente para Conservação da Biodiversidade no Estado do Amazonas” é uma realização em parceria com a Unesco e conta com o apoio da Wildlife Conservation Society (WCS Brasil). Serão apresentadas e discutidas questões ambientais pertinentes. O evento será aberto ao público, que poderá se inscrever no link https://forms.gle/sgE4ohuU1C2DWe8F7 .

Entre os palestrantes há nomes como o chefe de gabinete e Secretário Nacional Substituto de Biodiversidade, Florestas e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima – SBio/MMA, Carlos Eduardo Marinello, e o Coordenador de Cooperação internacional da RBMA e RBRB/Ponto Focal Projeto MIDAs (Multi-Internationally Designated Areas) no Brasil, Clayton Lino.