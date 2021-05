IPAC oferece capacitação a profissionais da saúde em Pauini

Desde a última segunda (03/05), uma equipe composta por profissionais do Instituto Profissionalizante do Acre (IPAC) em Pauini, interior do Amazonas, oferece capacitação aos profissionais da saúde do município, assim como de outras áreas e, principalmente, aos componentes do ‘Projeto Jovens Militares’, que atuam nas ruas na ronda e a qualquer momento pode acontecer uma eventual situação e é necessário estarem atentos. A prefeitura da cidade tem dado apoio incondicional ao Instituto.

Sabendo da importância em oferecer uma assistência de qualidade aos agravos súbitos à saúde, torna-se imprescindível a capacitação de diversas pessoas independente de sua área de atuação profissional para o atendimento de primeiros socorros antes da chegada do Serviço Médico Especializado.

Segundo a coordenadora da atenção básica, enfermeira Michelle Soares, responsável pela organização do evento, a equipe de socorristas do Acre vão realizar treinamento de 5 dias de primeiros socorros e suporte básico de vida.

O intento envolve teoria e prática, para capacitar melhor os profissionais e futuramente selecionar uma equipe de resgate no município.

Cerca de 100 pessoas participam do capacitação, que ocorre no ginásio do Centro Esperança, localizado no bairro Pantanal.

A capacitação está prevista para encerrar sexta-feira, 07, conforme informou a equipe de profissionais do IPAC.