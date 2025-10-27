Ipem envia embarcações para a COP 30, em apoio ao Inmetro e à Defesa Civil

O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) enviou duas embarcações para o Estado do Pará, em apoio ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e à Defesa Civil do Amazonas, durante a realização da COP 30 – Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que ocorrerá em Belém – PA. A ação integra o esforço nacional de articulação da Rede Inmetro e evidencia o papel do Ipem-AM como referência em logística fluvial, inovação metrológica e cooperação institucional na Amazônia.





Compromisso com o conhecimento e a cooperação

“Contribuir com a COP 30 é reafirmar o papel do Ipem Amazonas como instituição técnica e colaborativa. Estamos enviando nossas embarcações para somar com o Inmetro e a Defesa Civil, em uma ação que mostra ao mundo a força da Amazônia e a importância da integração entre os órgãos públicos” destacou o presidente do Ipem-AM, Renato Marinho Bezerra Júnior.

“Reforçando o compromisso do Inmetro com a inovação sustentável, estamos seguindo as diretrizes do Governo Federal e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostrando que tecnologia e cidadania podem navegar juntas rumo a um futuro mais verde e inclusivo”, disse o presidente do Inmetro, Márcio André Brito.

Apoio à Defesa Civil do Amazonas

Uma das embarcações seguirá para apoio logístico à Defesa Civil do Estado do Amazonas. A unidade contará com equipe técnica do Ipem-AM embarcada, responsável por acompanhar a operação e garantir as condições de segurança da embarcação.

Em outras ocasiões, como o Festival de Parintins, o instituto também colocou sua estrutura fluvial e técnica à disposição do Estado, garantindo suporte logístico, transporte de equipamentos e apoio operacional.

“A parceria com o Ipem é um exemplo da importância da união de esforços para o sucesso de nossas missões. Contar com esse apoio logístico durante a COP 30 é fundamental para que possamos representar o nosso estado em um evento tão importante no cenário de mudanças climáticas, levando a realidade amazônica para perto dos maiores líderes e tomadores de decisão do mundo”, ressaltou o secretário de Estado da Defesa Civil, Coronel Francisco Máximo.

Parceria com o Inmetro: visitação e integração institucional

A segunda embarcação do Ipem-AM estará sob a coordenação do Inmetro, compondo as ações oficiais da Rede durante o evento.

A unidade fluvial funcionará como espaço de demonstração tecnológica sustentável, apresentando projetos e soluções inovadoras nas áreas de:

● Eletromobilidade e Eficiência Energética – iniciativas voltadas à transição energética e à infraestrutura de abastecimento de veículos elétricos;

● Descarboniza.ai – plataforma de inteligência para redução de emissões de gases de efeito estufa;

● Rastreabilidade em Velocidade dos Ventos – projeto voltado ao aprimoramento das medições em energia eólica;

● Plataforma Brasileira de Normas Voluntárias de Sustentabilidade (NVS) – ferramenta colaborativa para disseminação de normas e boas práticas sustentáveis

Referência nacional e internacional em metrologia fluvial

As embarcações fluviais do Ipem-AM simbolizam um marco na atuação do Estado do Amazonas dentro da Rede Inmetro. Inaugurada em meados de 2018, as Unidades Básica Fluvial de Fiscalização e Pesquisa (UBFFP), com recursos federais e estrutura pioneira na América Latina voltada à fiscalizaçãoe à pesquisa científica, já foram motivo de premiação internacional, em metrologia na Alemanha.

Com essas estruturas, o Ipem-AM mantém um trabalho contínuo, unindo tecnologia, logística e compromisso social para garantir a presença do Estado nos rios da Amazônia — e agora estendendo esse alcance até o Pará, durante a COP 30.

Sobre o Ipem Amazonas

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem-AM) é uma autarquia estadual e órgão delegado do Inmetro. Criado pela Lei nº 2.299, de 13 de outubro de 1994. Tem como missão assegurar a confiabilidade das medições, a qualidade dos produtos e a proteção do consumidor, atuando em todo o território amazonense — da capital às comunidades mais remotas da região.

Sua estrutura técnica abrange metrologia legal, científica e de produtos, com laboratórios acreditados, equipes de fiscalização itinerante e unidades fluviais pioneiras, como a Unidade Básica Fluvial de Fiscalização e Pesquisa (UBFFP) — a primeira embarcação de fiscalização e pesquisametrológica da América Latina.

O instituto também é referência em inovação tecnológica, com a implantação da Fiscalização 4.0, que permite o registro em tempo real das operações de campo, e em ações educativas, que fortalecem a relação entre o Estado e o cidadão.

Por meio de suas atividades, contribui diretamente para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, garantindo segurança, transparência e equidade nas relações de consumo e no comércio regional.