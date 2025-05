IPTU Premiado 2025 distribui R$ 3,6 milhões e valoriza contribuintes adimplentes em Manaus

“Está vendo esse cheque aqui? Ele pode ser seu.” Foi com entusiasmo e protagonismo que o prefeito de Manaus, David Almeida, conduziu a cerimônia de entrega dos primeiros prêmios do IPTU Premiado 2025, realizada, nesta sexta-feira, 9/5, na sede da prefeitura, no bairro Compensa, zona Oeste. Com uma premiação recorde de R$ 3,63 milhões, a campanha incentiva o pagamento do imposto predial e valoriza os contribuintes adimplentes.





Durante o evento, o chefe do Executivo municipal destacou a importância da campanha como estímulo à cidadania fiscal e ferramenta para ampliar os investimentos na cidade. “São R$ 3 milhões e 600 mil em premiações para quem paga o IPTU. É isso mesmo, o IPTU premiado. Hoje, estamos fazendo a entrega dos primeiros prêmios, mas ainda tem muito mais até o fim do ano. São prêmios mensais de R$ 5 mil a R$ 40 mil e dois prêmios especiais de até R$ 300 mil. Continue pagando seu IPTU e quem sabe você não leva esse prêmio aqui?”, declarou o prefeito.

O titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, celebrou o sucesso da retomada dos sorteios após mais de duas décadas de inatividade. “Esse processo estava adormecido havia mais de 25 anos. Hoje, ver esses sorrisos e essa emoção me mostra que valeu a pena resgatar essa ideia. É gratificante ver o cidadão acreditando na prefeitura e sendo recompensado por isso”, afirmou.

Já o subsecretário municipal da Receita, Arminio Pontes, destacou a evolução do formato. “Começamos com veículos, depois mudamos para prêmios em dinheiro por conta da praticidade. O sonho do secretário era premiar com R$ 1 milhão e hoje conseguimos atender essa meta. O mais importante é reconhecer o contribuinte que cumpre seu papel com responsabilidade”, disse.

A campanha deste ano dobrou o valor do prêmio principal em relação a 2024, de R$ 500 mil para R$ 1 milhão, pago a uma contribuinte que quitou o imposto em cota única.

Para preservar sua segurança e integridade, o nome da ganhadora não será divulgado. Visivelmente emocionada, ela agradeceu pela oportunidade. “Nunca imaginei que pagando meu IPTU em dia eu pudesse mudar minha vida assim. Esse prêmio chegou em um momento muito difícil e vai me dar a chance de recomeçar com dignidade. Sou muito grata à Prefeitura por essa iniciativa”, declarou.

Além do prêmio principal, outros nove contribuintes foram contemplados, com valores que vão de R$ 30 mil a R$ 200 mil. Os nomes foram publicados na edição nº 6.055 do Diário Oficial do Município. Lançada em 2022, a campanha IPTU Premiado integra o Programa de Educação Fiscal da Prefeitura de Manaus e tem como foco promover a cidadania fiscal e reconhecer os bons pagadores.

Desde que foi relançada, em 2021, a campanha IPTU Premiado tem contribuído significativamente para a redução da inadimplência em Manaus. O índice que, historicamente, ficava entre 48% e 50%, caiu para 40% em 2024. A arrecadação total do IPTU no ano passado chegou a cerca de R$ 490 milhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

Com onze sorteios previstos ao longo do ano, a campanha seguirá até dezembro, com foco tanto na arrecadação quanto na valorização do bom contribuinte. “A prefeitura não produz dinheiro. Ela depende do cidadão que acredita na cidade e paga seus impostos. Essa é a forma mais direta de praticar cidadania e construir uma Manaus melhor para todos”, concluiu David Almeida.