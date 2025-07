Irlanda oferece até R$ 457 mil para quem quiser morar em ilhas remotas

O governo da Irlanda está oferecendo até €70 mil (cerca de R$457 mil) para pessoas interessadas em se mudar para uma de suas 23 ilhas remotas na costa oeste do país. A iniciativa faz parte do programa Our Living Islands, criado em 2023 e com vigência prevista até 2033.





O objetivo do programa é combater a perda populacional nessas regiões isoladas, preservar comunidades locais e fortalecer a economia e infraestrutura das ilhas. Entre os destinos disponíveis estão Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere.

Os recursos são destinados à compra e reforma de imóveis desocupados ou abandonados, que devem ter sido construídos antes de 2007 e estar vazios há pelo menos dois anos. Para receber o bônus, os interessados devem se comprometer a viver na propriedade como residência principal ou alugá-la por longo prazo.

Os valores variam: até €50 mil para imóveis desocupados e um adicional de até €20 mil para reformas mais extensas em casas abandonadas. É necessário residir ou manter o aluguel do imóvel por ao menos dez anos — caso contrário, o valor do incentivo deve ser devolvido ao governo.

Não é exigido ser cidadão irlandês, mas os candidatos devem ter direito legal de residência no país. Até março de 2025, 35 candidaturas haviam sido registradas, com 22 aprovadas, segundo o jornal The Independent. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do programa.

Fonte: Terra