Irmão do senador Omar Aziz e esposa de desembargador morrem de Covid-19

O irmão do senador Omar Aziz, Walid Aziz, e a esposa do desembargador Lafayette Vieira Junior, Giovanna Madyy Figliuolo Vieira, 52, morreram neste domingo (10), vítimas Covid-19, após complicações da infecção.

O empresário Walid estava internado desde o dia de Natal (25), com um quadro grave e 9 dias após foi intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A esposa, Lenúbia Alcântara, fez vários pedidos de oração em suas redes sociais. Ele deixa uma filha.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) enviou nota, assim como a Associação de Magistrados (Amazon) pela morte da servidora efetiva, ocorrido neste domingo.

Giovana ingressou no Tribunal em agosto de 1988 e atuava na secretaria da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Era esposa do desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior e filha do desembargador aposentado Alcemir Pessoa Figliuolo, ambos desta Corte Estadual de Justiça.

Neste momento de profunda tristeza, este Tribunal se solidariza aos familiares e amigos e expressa as mais sinceras condolências por essa perda.

A Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon), manifestou pesar pela morte da esposa do desembargador. “A Amazon externa sinceras condolências e se solidariza, neste momento de dor, com familiares e amigos”, diz a nota.