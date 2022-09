Irregularidades em Hospital de Tefé deverão ser corrigidas

A Prefeitura de Tefé (a 525 quilômetros de Manaus) deverá corrigir as irregularidades no funcionamento do Hospital Regional. A determinação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tefé.

Foram firmados três Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com a prefeitura. O objetivo é implementar medidas necessárias à correção de irregularidades no funcionamento do Hospital Regional de Tefé. Os TACs foram assinados pelo Promotor de Justiça Thiago de Melo Roberto Freire e pelo Prefeito de Tefé, Nicson Marreira de Lima. As multas aplicadas, em caso de descumprimento dos termos, variam de R$ 1 mil a R$ 2 mil por dia.

“As irregularidades foram identificadas durante inspeções presenciais realizadas pelo MPAM. Instauramos os procedimentos devidos, e, buscando melhor resolutividade, demos início a tratativas extrajudiciais, nas quais estão assentados os termos de Ajustamento de Conduta. Os TACs estabelecem as medidas e os prazos respectivos para a solução das irregularidades no funcionamento do Hospital Regional de Tefé. Agora, o MPAM vai acompanhar e cobrar a efetivação disso”, explicou o Promotor de Justiça Thiago de Melo.

A implementação do sistema de combate a incêndio deve ser feita no prazo de seis meses e, um mês a partir disso, deve ser feito o treinamento de funcionários e criação de Brigada de Incêndio. Acerca do mobiliário, as medidas preveem a reforma de colchões e cadeiras, com substituição do tecido por material impermeável, e a renovação do enxoval, no prazo de 120 dias. Em relação ao lixo hospitalar, a Prefeitura deve apresentar ao MP o plano de separação, coleta e destinação final no prazo de três meses e, mensalmente, um relatório das ações respectivas tomadas. A efetiva comprovação da separação, coleta e destinação do lixo hospitalar deve ser feita em 9 meses, contados da assinatura dos TAC.