ISIS de Manaus lança videoclipe “Te Satisfazer” com exibições gratuitas em Manaus

A artista amazonense ISIS de Manaus lança o videoclipe “Te Satisfazer”, uma produção que une música, performance e narrativa simbólica sobre autonomia e resistência. O lançamento oficial acontece no dia 31 de outubro, às 21h, nas plataformas digitais, e no dia 1º de novembro, às 21h, no YouTube, com exibição gratuita e programação cultural no Espaço Cultural Blackout Norte (Av. Epaminondas, 759 – Centro, Manaus).





O videoclipe apresenta Cerana, uma caçadora que enfrenta vampiros responsáveis por experiências traumáticas em seu corpo. A trama usa o vampirismo como metáfora das relações de poder que atravessam corpos marginalizados, especialmente mulheres negras, em um discurso de enfrentamento e reconstrução da autonomia.

“A personagem resgata sua autonomia ao enfrentar quem lhe causou dor”, destaca ISIS.

Gravado em locações de Manaus, como a Central Técnica de Produção (CTP) e o Bar Estação das Pedras, o clipe tem performances de ISIS de Manaus, ao lado das bailarinas Simas Zion e Izabel Vênus. Os vampiros são interpretados por Deihvisson, Vitor Lima e Rafael Creder. A produção reúne uma equipe formada majoritariamente por profissionais negros e LGBTQIAPN+, valorizando a representatividade no cenário artístico local.

O projeto tem direção e concepção artística de ISIS de Manaus, com roteiro assinado pela artista e Eber Pirangy, e assistência de Dominique Jaci.

Na trilha sonora, ISIS assina letra e voz; Eber Pirangy atua na direção musical, guitarra e backing vocal; Alexandre Solórzano no baixo; Léo Moraes na bateria; Teto Solórzano na percussão; e Ana Paula Mady na produção musical.

Exibições gratuitas

Como parte das ações de contrapartida do projeto, o videoclipe será exibido em diversos espaços culturais e educativos de Manaus:

• 23/10, às 14h – Escola Estadual Professor Sebastião Augusto Loureiro Filho

• 29/10 – Cineclube Oscar Ramos e, às 19h30, na Feira das Curiosidades em Libras (Escola Mayara Redman Abdel Aziz)

• 31/10, às 19h – Exibição para alunos da UEA/ESAT, na disciplina de Educação Inclusiva, em parceria com a professora Annie Afonso

• 1º/11, às 21h30 – Estreia no Espaço Cultural Blackout Norte, seguida de roda de conversa com a artista e show ao vivo de ISIS de Manaus e banda, com participações de DJ RARA, PiraWoraz e o grupo GingaMandinga (Vívian Oliveira, Eber Pirangy, Luana Aranha e Amada Procópio).

Parcerias e apoio

“Te Satisfazer” foi contemplado pelo Edital 01/2023 da Lei Paulo Gustavo (SEC/AM) e é uma realização da Pedra de Fogo Produções. O projeto conta com patrocínio do Taboa Restaurante, Bar Estação das Pedras e menorciaga, além de apoio da CasaCinco, Conselho Estadual de Cultura (Connec), Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Governo do Estado do Amazonas, Ministério da Cultura e Governo Federal.