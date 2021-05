Israel abre para Argentina e Uruguai mas fecha as portas para o ‘Brasil de Bolsonaro’

Índia, Argentina e Uruguai estão recebendo apoio de Israel na luta contra a pandemia; o Brasil de Bolsonaro, não. Sete países estão com as portas de Israel fechadas para turismo: o Brasil de Bolsonaro é um deles.

O Brasil está barrado em Israel. Nem todos os salamaleques de Bolsonaro ao governo do decadente Benjamin Netanyahu salvou seu governo na relação com os israelenses.

O país está barrado nos dois planos principais de Israel depois de ter vacinado a maioria de sua população: o apoio médico a países na pandemia e a retomada do turismo estrangeiro. A informação é da Folha de S.Paulo.

Com números da doença em baixa — apenas 50 novos infectados por dia e quase nenhum óbito —, a vida praticamente voltou ao normal. Agora, Israel começou a oferecer assistência a outros países.

Os israelenses estão enviado à Índia que é, como o Brasil, um dos epicentros da pandemia neste momento, carregamentos com milhares de geradores de oxigênio, respiradores, medicamentos e outros equipamentos médicos.

Argentina e Uruguai, por sua vez, estão recebendo apoio de hospitais de Israel. Mas o Brasil não está nos planos do governo israelense para socorro na crise.

Turismo

A partir do dia 23, turistas de 14 locais já poderão visitar Israel, desde que estejam totalmente vacinados: Portugal, EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Malta, Islândia, Dinamarca, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, Singapura e Hong Kong.

Já o Brasil, com o segundo maior número de mortes pela doença no mundo, faz parte de outra lista, a de sete países com entrada barrada em Israel: turistas de Brasil, Índia, México, África do Sul, Ucrânia, Etiópia e Turquia estão vetados.

É o fracasso completo da politica externa de Jair Bolsonaro/Ernesto Araújo e outros bichos.

