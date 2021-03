Itacoatiara deve elaborar plano de ação para retorno das aulas presenciais

A volta às aulas em Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus) será acompanhada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM). O órgão instaurou um Procedimento Administrativo requisitando à Secretária Municipal de Educação a elaboração do plano de ação para retomada das atividades escolares presenciais, com estruturação do calendário escolar para o ano letivo de 2021.

O objetivo é cumprir a carga horária prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e dos requisitos legais mínimos para garantia da oferta de educação de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, de modo compatível com a capacidade de aprendizagem diária dos alunos para cada etapa de ensino e faixa etária.

A Promotora de Justiça Marcelle Arruda está acompanhando o plano de ação, considerando os critérios mínimos de abertura das escolas, a fim de que seja garantida, quando os estudos sanitários autorizarem, a retomada do processo ensino-aprendizagem presencial com atenção ao material de higiene recomendado, adequação dos espaços físicos para o distanciamento controlado de alunos e professores, avaliação diagnóstica, metodologia pedagógica adequada ao contexto, reforço escolar, fluxos de busca ativa para evitar abandono e evasão, dentre outros aspectos relevantes assim compreendidos pelos gestores educacionais.