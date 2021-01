Itacoatiara deve reforçar medidas de combate ao coronavírus

A Prefeitura de Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus) deverá reforçar a fiscalização às medidas que restringem a circulação de pessoas em espaços públicos e mantenham o distanciamento social na cidade. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O órgão ministerial pede que a fiscalização mire estabelecimentos considerados não essenciais e de comércios essenciais que estejam desrespeitando as normas sanitárias preventivas, aplicando, se necessário, as penalidades do Decreto Municipal em vigor, no descumprimento do regramento de saúde pública.

Da mesma forma, os órgãos de controle pedem que o poder público volte a fiscalização das filas em agências bancárias, “disponibilizando-se um servidor da SEMAS para auxiliar na organização junto à Guarda Civil do município, evitando-se assim as aglomerações e pessoas sem o uso de máscara de proteção nestes locais”.