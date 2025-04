Itacoatiara elege primeiro delegado para o Congresso Estadual de Profissionais

O engenheiro agrônomo Adolfo Melo Nascimento representará Itacoatiara no Congresso Especial de Profissionais (CEP), 2025, em Manaus, com proposta voltada à energia alternativa no meio rural. Nesta semana, o município do interior sediou o Pré-CEP.





A iniciativa é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) e antecede a 12ª edição do Congresso Estadual de Profissionais (CEP), previsto para acontecer entre os dias 13 e 15 de agosto, na capital amazonense.

Ao final do evento, realizado entre os dias 9 e 10 de abril, foi eleito o primeiro delegado do interior que participará da etapa estadual: o engenheiro agrônomo Adolfo Melo Nascimento, que apresentou uma proposta voltada à divulgação de sistemas alternativos de produção de energia elétrica para produtores rurais que ainda não têm acesso a uma energia de qualidade.

“Essa ideia surgiu de observações do cotidiano. Acompanho produtores rurais que enfrentam dificuldades com o fornecimento de energia elétrica. Então, pensei em trazer essa proposta para dar visibilidade a soluções viáveis que podem mudar a realidade dessas famílias”, destacou Adolfo, emocionado com a conquista.

Além de Itacoatiara, o Pré-CEP 2025 será realizado nos municípios de Manacapuru, Presidente Figueiredo, Humaitá, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Parintins. Em cada cidade, um delegado será escolhido para representar a região no Congresso Estadual em Manaus.