Ivete Sangalo cancela turnê ‘A Festa’ e lamenta: ‘Um adiamento necessário’

Ivete Sangalo, uma das maiores estrelas da música brasileira, causou surpresa e decepção entre seus fãs ao anunciar o cancelamento da aguardada turnê “A Festa”. A notícia veio pela manhã desta quarta-feira (15), quando a equipe da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais, explicando os motivos por trás da decisão.





A turnê, que celebraria os 30 anos de carreira de Ivete, estava prevista para percorrer 30 cidades do Brasil, em estádios que certamente lotariam para celebrar esse marco na trajetória da artista. No entanto, questões relacionadas à garantia de excelência e segurança nas apresentações levaram à difícil decisão de cancelamento.

Em seu comunicado, a produção de Ivete destacou a importância da transparência e responsabilidade que sempre marcaram sua carreira, ressaltando que a produtora responsável não poderia assegurar as condições necessárias para realizar os shows conforme planejado e acordado.

A cantora expressou seu desejo de compartilhar essa celebração monumental com seus fãs em todo o país, mas reconheceu que a magnitude do projeto demandaria uma estrutura complexa e um planejamento impecável, algo que não se mostrou viável no momento.

Apesar da tristeza diante da notícia, Ivete Sangalo agradeceu o apoio e carinho de seus fãs ao longo dos anos, e expressou sua esperança de poder se apresentar nessas cidades em breve, quando as condições permitirem.

Para aqueles que já haviam adquirido ingressos, a equipe da cantora orientou que entrem em contato com a promotora do evento para obter informações sobre o reembolso dos valores pagos, agradecendo a compreensão de todos os envolvidos.

O cancelamento da turnê de Ivete Sangalo segue o anúncio de Ludmilla, que também teve que cancelar sua turnê “Ludmilla in the house”, programada para os próximos meses. Essas decisões mostram como a pandemia e outras questões logísticas têm impactado profundamente o mundo do entretenimento, afetando não apenas os artistas, mas também os fãs ansiosos por vê-los brilhar nos palcos.

Fonte: G1