Jair Bolsonaro está condenado pelo STF por 4×1 por querer dar golpe de Estado

Além de Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, Cristiano Zanin também votaram pela condenação de Bolsonaro. Luiz Fux, único que votou contra e pediu anulação de todo o processo.





O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento da trama golpista, por organização criminosa armada, nesta quinta-feira (11), com o voto da ministra Cármen Lúcia.

“Para mim, há prova da presença de conluio entre essas pessoas, no sentido de uma organização que se integra, com a liderança do Jair Messias Bolsonaro”, disse a ministra Cármen Lúcia.

A partir da decisão da ministra, foi formada maioria na Primeira Turma para condenar Bolsonaro pelos cinco crimes:

Liderança de organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado; Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da união;

Deterioração de patrimônio tombado.

Alexandre de Moraes e Flávio Dino também votaram pela condenação de Bolsonaro, contra Luiz Fux, que votou contra. Com isso, o placar está em 3×1 foi alterado com o voto do presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, que imputou 4×1 pela condenação e prisão de Bolsonaro.