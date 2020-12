Jair Souto é presidente e Abraão Lasmar o vice da Associação dos Municípios

O prefeito reeleito de Manaquiri, Jair Souto (MDB) foi conduzido à presidência da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), após uma assembleia realizada na tarde desta sexta-feira (11), na sede da instituição. Abraão Lasmar, prefeito de Santo Antônio do Içá, foi escolhido como o vice.

A assembleia foi convocada em caráter de emergência, uma vez que a Associação estava sem diretoria eleita desde o dia 1º de junho, quando o então presidente, Junior Leite, prefeito de Maués, renunciou ao cargo para concorrer à reeleição em seu município, deixando Luiz Antônio Cruz no comando interino da AAM.

“Nós, prefeitos, convocamos essa assembleia pelo longo período de vacância na presidência da Associação do Municípios. Como municipalistas que pagam suas mensalidades para a entidade, precisamos que ela represente verdadeiramente os interesses dos municípios, o que não estava acontecendo”, afirmou Jair Souto.

O agora presidente fez questão de reforçar que, apesar de não ter havido uma eleição direta, sua condução ao cargo cumpriu todos os trâmites legais previstos pelo estatuto da Associação, com a convocação publicada em jornal periódico e a aprovação da maioria dos prefeitos presentes na assembleia.

De acordo com Jair, à frente da presidência ele trabalhará a interlocução política em favor dos municípios, buscando articulações políticas e recursos com os governos do Estado e Federal. Além disso, ele garantiu que irá buscar os prefeitos de primeiro mandato para reforçar a implementação de políticas públicas.

“Vamos buscar diálogo com o Presidente, com os órgãos de controle, com a Aleam, com o governo do Amazonas, o Judiciário e com quem for necessário para garantir a qualidade de vida no interior. Os municípios saem vitoriosos nesse momento, principalmente em relação ao debate e planejamento para nossas cidades no futuro”, explicou.

Jair souto ainda adiantou que entre suas primeiras ações está a convocação de todos os prefeitos do Amazonas, para eu juntos criem uma pauta de demandas prioritárias dos municípios do Estado.