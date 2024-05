Jean Pereira, o maratonista gari, brilha com medalhas de ouro e prata

Jean Pereira, o destemido maratonista e gari, continua a acumular feitos impressionantes em sua carreira esportiva. Representando a Tumpex, ele brilhou em duas corridas no último fim de semana, garantindo uma medalha de ouro e uma de prata.





No sábado (11/05), Jean conquistou o título na “Corrida pedestre em homenagem aos 45 anos do bairro Colônia Antônio Aleixo”, onde reside e treina. Demonstrando sua preparação impecável, ele completou os 6 quilômetros da prova em incríveis 18 minutos, assegurando a vitória com determinação e velocidade.

Sem descanso, Jean partiu na madrugada do domingo (12/05) para Manacapuru, para participar da “Corrida da Saúde” em homenagem ao Dia do Enfermeiro. Mesmo enfrentando o desgaste da corrida do dia anterior, ele conquistou a medalha de prata ao completar os 5 quilômetros da prova em 16 minutos, mostrando sua resiliência e comprometimento com o esporte.

Nascido em Anori e radicado em Manaus, Jean Pereira é reconhecido não apenas em seu estado, mas também em diversas cidades brasileiras, pela sua performance excepcional nas pistas. Começou sua jornada esportiva aos 17 anos, incentivado por um irmão mais velho, e desde então tem se destacado como um atleta dedicado e talentoso.

Apesar de sua rotina intensa como gari, Jean encontra tempo para treinar e se preparar para suas competições. Sua jornada começa cedo, às 4h da manhã, quando sai de casa no bairro Colônia Antônio Aleixo rumo à Tumpex, onde trabalha. Seu trabalho nas ruas da cidade se torna parte de seu treinamento, enquanto ele se exercita circulando pelas ruas do bairro Nova Cidade.

Jean também recebe apoio da Tumpex, que reconhece seu talento e dedicação ao esporte. Um contrato esportivo anual garante-lhe um adicional no salário, uniformes para treinos e até uma cesta básica mensal. Além disso, a empresa oferece incentivos financeiros a cada conquista, motivando ainda mais o atleta a alcançar seus objetivos e aprimorar seu desempenho nas pistas.