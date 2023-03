Jogador do Amazonas futebol clube é preso no Coroado

MANAUS | O jogador de futebol Delcinei Do nascimento Pinheiro, do Amazonas futebol clube, foi preso na noite de quinta-feira, (2), no bairro do Coroado, avenida Beira Mar, zona Leste de Manaus.

A prisão ocorreu no momento em que a Polícia Militar, realizava uma operação polícia. Ao chegarem em um bar, foi feito a consulta no nome de várias pessoas entre elas o jogador Delcinei, onde foi verificado que o mesmo estava com mandado de prisão em aberto.

Ele foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis. Na delegacia foi constatado que o mesmo já tinha passagem por roubo majorado ocorrido em 2019. O crime pelo qual foi preso, não vou informado a nossa equipe de reportagem

TEXTO: Correio da Amazônia