Jogador do Palmeiras é afastado após flagra em festa clandestina

O Palmeiras informou nesta sexta-feira que o meia Lucas Lima está afastado de suas atividades por tempo indeterminado. O jogador quebrou o protocolo de saúde do clube indo a uma festa clandestina na noite de quinta.

“O atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades no Palmeiras pelo prazo que o Departamento de Futebol entender necessário. O clube tomará as medidas administrativas cabíveis, como sempre fez em casos de quebra de protocolo de saúde”, disse o Palmeiras em seu Twitter.

Lucas Lima foi flagrado em uma festa clandestina e foi abordado por um grupo de torcedores, que questionaram o atleta e pediram sua saída do clube. O jogador ainda não se manifestou em suas redes sociais.

Em abril desse ano, o Verdão multou o atacante Luiz Adriano por quebra de protocolo. Neste caso, o jogador estava com covid-19 e mesmo assim não respeitou o isolamento. O volante Ramires foi multado em 2020 por comparecer em uma festa, sem máscara.

Lucas Lima não vem sendo utilizado com frequência pelo técnico Abel Ferreira. Reserva, o jogador chegou a atuar aberto pelo direita na reta final do Paulistão, mas voltou a ter poucos minutos no time.

Terra