Jogadores da Venezuela hospedados em Brasília testam positivo para Covid

Pelo menos 12 membros da delegação de futebol da Venezuela estão isolados em um hotel na Asa Norte, em Brasília, após testarem positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada ao G1 pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

A seleção é adversária do Brasil na estreia da Copa América, neste domingo (13). A partida de abertura está marcada para as 18h, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

A reportagem apurou que cinco jogadores e sete membros da comissão técnica estão infectados.

“Todos estão assintomáticos, isolados em quartos individuais e seguem monitorados pela equipe da Conmebol e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs)”, diz comunicado da Secretaria de Saúde.

Os testes de PCR foram realizados pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O resultado foi informado às autoridades de Saúde de Brasília, na noite desta sexta-feira. A Confederação ainda não se manifestou sobre o caso.

Os jogadores desembarcaram no Brasil na última quinta (10) e, no dia seguinte, treinaram em Brasília. Após o surto, a Conmebol decidiu mudar o regulamento da Copa América e retirou o limite de cinco substituições por Covid-19 na lista final de convocados.

De acordo com o comunicado, a partir de agora, as seleções poderão fazer trocas na lista final de jogadores, até mesmo no decorrer da Copa América, sem limite de mudanças, caso algum atleta fique positivo para Covid-19 nos testes realizados pela Confederação.

A mudança é feita também após os recentes casos de Covid-19 confirmados nas últimas semanas nas seleções, como é o caso do meia Arrascaeta, do Uruguai, que já cumpriu o período de isolamento, por exemplo, mas acabou ficando de fora dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A alteração no regulamento ocorre faltando menos de 48 horas para o início do torneio, que começa neste domingo, com o jogo entre Brasil e Venezuela, no Mané Garrincha, às 18h.

G1/Ge