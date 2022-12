Jojo Todynho faz registro de ocorrência contra o ex-marido

A cantora e apresentadora Jojo Todynho usou as redes sociais neste sábado (10) para dizer que procurou a delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) para fazer um registro de ocorrência contra o ex-marido, Lucas Souza, por violência psicológica.

Ainda segundo Jojo, ela pediu uma medida protetiva contra o militar.

“Acabei de sair da Deam, juntamente com a minha advogada, vim abrir um boletim de ocorrência, uma medida protetiva contra o Lucas, porque ele nas suas tentativas de pedir para voltar, e eu negando, ontem ele me agrediu verbalmente, porque a agressão não é só física, é psicológica também”, disse Jojo em um vídeo, que logo depois foi apagado das redes.

O militar também usou as redes sociais para se justificar. “Ontem eu tive uma conversa com a Jojo, a gente brigou e eu xinguei ela. Estou te pedindo desculpas aqui em público. Mas não ameacei. Assim como ela me xingou, eu xinguei ela. Mas medida protetiva? Meu Deus do céu! Cara, nunca ameacei ninguém. Nunca ia tocar numa mulher, jamais ia fazer isso com alguém”, disse Lucas em um vídeo que postou em sua rede social.

De acordo com a apresentadora, o motivo de ter apagado o vídeo foram os ataques contra o ex-marido na internet.

“Apaguei para não ficar alimentado ódio aqui nas redes sociais. Não é isso que eu quero. Não quero que ninguém vá atacar Lucas. Peço encarecidamente que não façam isso. Já vai estar nas mãos de quem tem que resolver”, disse ela.

No vídeo que foi apagado, Jojo ressaltou que não aceita falta de respeito. “Uma mulher quando diz que não é não. Eu não aceito nenhum tipo de falta de respeito, até poque, não desrespeitei ele, não diminuí ele como homem e não vou aceitar que ele faça isso comigo. Por isso que hoje vim aqui tomar minha atitude”, disse ela no vídeo gravado na porta da delegacia.

A assessoria da Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá e a investigação segue sob sigilo.

g1