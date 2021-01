Jon Jones surge gigante e garante que pode acabar com qualquer peso-pesado do UFC

Nunca duvidem de Jon Jones. O ex-campeão dos pesos-meio-pesados do UFC havia prometido se preparar para subir para o peso-pesado e dominar a divisão como já havia feito na categoria na qual reinou por anos. E ele estava falando sério. Jones postou em sua conta no Twitter uma série de fotos em que aparece com muito mais massa muscular do que exibia quando era campeão – segundo ele, seu peso atual é de cerca de 113kg, 20kg a mais do que tinha quando atuava no meio-pesado.

Respondendo a perguntas dos fãs, o lutador garantiu que está pronto para dominar qualquer lutador do peso-pesado do UFC.

– Estou pronto para aceitar qualquer desafio. É a primeira vez na minha carreira que posso dizer isso. Finalmente tenho o tamanho para encarar qualquer um – escreveu Jones, que ainda não tem data nem adversário para fazer a sua estreia na nova categoria.

Perguntado se estaria preocupado com a sua resistência física após um ganho tão grande de massa muscular, Jones se disse tranquilo, e garantiu que continua com o gás de um meio-pesado.

– Não me preocupo com a resistência física, porque me mantenho em um nível muito alto de preparação. Continuo no nível do peso-meio-pesado. Alguns pesos-pesados podem até ser mais fortes que eu, mas é impossível para eles atingir um ritmo tão intenso como eu. Eu consegui superar todos os pesos-meio-pesados, e vou fazer o mesmo no peso-pesado. O nome disso é “coração”.

Fonte: Combate