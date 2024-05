Josildo ‘esquenta carteira profissional’, em categoria diferente, para tentar evitar derrota do vereador Jaildo, diz presidente do Especial

Um vídeo que está circulando nas redes sociais, denuncia uma trama macabra envolvendo o diretor dos Transportes Rodoviários, Josildo de Oliveira e o seu irmão, o vereador Jaildo dos Rodoviários.





O primeiro, Josildo, segundo o presidente do Sindicatos dos Transportes Especial, William Enock, teria ‘esquentado’ a carteira profissional em empresa diferente da sua categoria, numa tentativa de se infiltrar no Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), e entrar com ação na justiça pedindo intervenção e saída dos diretores pelo velho modelo de ‘liminar na justiça do trabalho’.

Medo da derrota

A prática da intervenção por liminar nos sindicatos, bastante conhecida dos Rodoviários, seria para evitar o crescimento da pré-candidatura de Gabriel Enock e, o apoio dos trabalhadores rodoviários ao vice-presidente do Especial, hoje, o pré-candidato escolhido das duas categorias no Estado.

De acordo com Enock, os trabalhadores do Especial e os Rodoviários, deram três vitórias para Jaildo, que nunca atendeu nenhum pedido dos trabalhadores. Muito pelo contrário, ele e o irmão mandavam demitir os trabalhadores que não concordavam com eles nas Assembléias Gerais e nos grupos de WhatsApp.

“Jaildo sempre se fechou no gabinete e só apareceu faltando seis meses para as eleições”, explica.

Agora, com a chegada de Gabriel, o medo da derrota está fazendo Josildo e o irmão vereador se desesperarem. “O desespero é tanto, que todo dia eles inventam uma ‘mentira’ para sair falando nas portas das garagens, mas a maior parte do que falam é pura inveja”, aponta Enock.

Pagando merenda

Josildo sempre correu das greves dos trabalhadores, nunca apareceu na hora que os trabalhadores foram para as ruas lutar pelos seus direitos. Agora aparece para tumultuar a eleição do Gabriel Enock, porque ele sabe que o irmão dele, o Jaildo que já não se sabe se é dos rodoviários ou não, não vence sem o voto dos trabalhadores do Especial.

“E não adianta o Jaildo ficar gritando nas portas das garagens pagando merenda”.

“Quem quer a merenda do Jaildo, depois de quatro anos sem ele aparecer?”, pergunta.

Escutem o áudio: