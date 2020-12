Josué Neto deve assumir cargo de conselheiro no TCE em abril

O deputado estadual Josué Neto (Patriotas) deve assumir o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) a partir de 5 de abril. É nessa data que a vaga de seu pai, o conselheiro Josué Filho, fica disponível com a aposentadoria compulsória.

O presidente do parlamento estadual foi indicado para a função no tribunal por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Haverá, ainda, a lavratura do ato pelo governador Wilson Lima.

Após a escolha do nome para o cargo de conselheiro do TCE, a Aleam envia cópia do decreto para o governador do Amazonas. O processo segue o trâmite dentro da casa legislativa.