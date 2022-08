Jovem de 17 anos é executado na frente de sua namorada no Valpaiso

MANAUS – Na noite de domingo, (15), um jovem de 17 anos, identificado como Igor Nery, foi violentamente assassinado com oito tiros pelo corpo na rua Careiro Castanho, bairro Valpaiso, Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

A vítima estava indo deixar sua namorada em casa, quando homens armados apareceram e deram início aos disparos contra a vítima que morreu na hora. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), esteve no local onde constatou o óbito do adolescente.

Até o momento, não se tem informações sobre a motivação do crime. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia