Jovem de 18 anos é assassinado em beco no Campos Sales

MANAUS – Danilo Barbosa, 18 anos, foi violentamente assassinado com vários tiros pelo corpo na noite de terça-feira, (6), no bairro Campos Sales, Zona Oeste de Manaus. A vítima morava em um beco também conhecido como “Favelinha”, no momento em que uma dupla em uma motocicleta se aproximou e deu início aos disparos.

Danilo ainda tentou correr para fora do beco, mas não obteve êxito, foi baleado e veio a óbito. A vítima era usuária de drogas. O corpo foi periciado e recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia