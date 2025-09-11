Jovem de 21 anos morre após acidente de moto no Nova Cidade

MANAUS — Beatriz Lopes Gonçalves, de 21 anos, morreu na noite de quarta-feira (10) após um grave acidente de trânsito na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo pai quando o veículo colidiu contra um monte de lixo que havia sido deixado para coleta.
Segundo informações repassadas pela polícia, pai e filha trafegavam pela ladeira que liga o bairro Santa Telvina ao Nova Cidade quando a moto bateu no monte de resíduos. Com o impacto, o veículo tombou e Beatriz caiu na pista. Um ônibus que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e passou por cima da cabeça da jovem, que morreu ainda no local.
O pai da vítima ficou em estado de choque após o acidente. Familiares de Beatriz também estiveram na cena e se desesperaram diante da tragédia.
Equipes do Instituto Médico Legal (IML), Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) e Polícia Civil foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e recolhimento do corpo.
A Polícia Civil informou que vai investigar as circunstâncias do acidente.
Por Correio da Amazônia