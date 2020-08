Jovem desaparece após marcar encontro na Max Teixeira

A solicita ajuda da população para localizar Fernando da Costa Souza, 18, que desapareceu na última quarta-feira (19), por volta das 20h, após sair da casa onde mora, na rua Marrom Glacê, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, Samira de Souza, irmã de Fernando, informou que o jovem saiu do imóvel onde mora, no endereço mencionado, e disse que iria encontrar uns homens em um supermercado, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona norte da cidade. Após isso, ele não retornou mais para casa e, desde então, os familiares não tiveram mais notícias dele.

Da última vez em que foi visto, Fernando estava trajando uma blusa preta, bermuda na cor caramelo e calçava sandálias. A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização do indivíduo, que entre em contato com a Especializada pelo número (92) 3214-2268 ou com os parentes dele pelos números (92) 99389-0487 ou (97) 99138-0734.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.