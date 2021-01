Jovem é alvejado a tiros no bairro Novo e morre no Platão Araújo

MANAUS – Um crime de homicídio foi registrado na noite de sexta-feira, (8), no Bairro Novo, jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Familiares informaram aos policiais militares da 30° Companhia Comunitária de Polícia, (CICOM), que Othon de Abreu Trajano, 28 anos, chegou baleado na residência após um tiroteio que aconteceu no local.

Com a chegada do jovem na rua Mileto, onde o mesmo morava, os familiares socorreram a vítima para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, onde o mesmo já deu entrada sem vida. A vítima tinha um suposto envolvimento com o tráfico de drogas da área. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS). O corpo de Othon foi levado para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação