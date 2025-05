Jovem é assassinado com vários tiros na Compensa

José Wuildison Fernades, 28 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo pelo corpo na tarde desta segunda-feira, (5), no Campo do Estrela, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.





Segundo testemunhas, a vítima foi baleada na rua Prosperidade, onde o mesmo correu para o campo vindo a óbito no local. A Polícia Militar, (PM), esteve no local e realizou isolamento do local até a chegada do Instituto Médico Legal, (IML), Departamento De Polícia Técnica Científica, (DPTC), e Delegacia de Homicídios e

Sequestros, (DEHS).

José era natural do município de Coari e teria saído de casa recentemente para morar com um amigo. A polícia deve investigar o caso para tentar identificar os atiradores.

Por Correio da Amazônia