Jovem é assassinado em pracinha no bairro São Raimundo

MANAUS – Um jovem de 30 anos identificado como Vando Emerson Garcia de Souza, foi atingindo com vários disparos de arma de fogo pelo corpo n rua do Rosário, bairro São Raimundo, zona Centro-Oeste de Manaus. A vitima estava sentada em um banco de praça, quando homens armados chegaram no local e atiraram contra a vítima que ainda chegou a ser socorrido para o Serviço de Pronto Atendimento, (SPA), São Raimundo, onde já deu entrada sem vida.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve investigar o caso o para tentar identificar os assassinos que fugiram sem serem identificados. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação