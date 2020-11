Jovem é degolado no Monte das Oliveiras e faca é encontrada ao lado do corpo

MANAUS – Por volta das das 05hs30min, um corpo do sexo masculino, foi encontrado com vários golpes de faca pelo corpo e também um golpe profundo na região do pescoço. O fato aconteceu na rua Vinte e Seis, loteamento Agnus Dey, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

A vítima foi encontrada por moradores do local que acionaram a equipe da 26º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), onde confirma o fato é acionaram a equipe do Instituto Médico Legal, (IML), para realizar a remoção do cadáver. A Delegacia de Homicídios deve investigar o caso e tentar identificar os autores do crime.

Por Correio da Amazônia