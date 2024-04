Jovem é executado com 13 tiros na Colônia Terra Nova

MANAUS | Douglas Wilian Oliveira, 21 anos, foi morto com treze tiros pelo corpo na noite de sábado, (5), na ria Guaciara, esquina com a rua Manacapuru, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.





A vítima estava na esquina da rua quando dois homens em moto se aproximaram e deram início aos disparos contra o jovem que morreu na hora.

Familiares estiveram próximo e bastante abalados tentavam impedir o trabalho da imprensa que realizava a cobertura do fato no local. O crime tem suposta ligação com o tráfico.