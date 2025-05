Jovem é executado com 20 tiros na frente de loja na Compensa

MANAUS | Rodrigo César da Silva Monteiro, de 19 anos, foi executado a tiros na tarde de segunda-feira (5), na rua Belo Horizonte, bairro Compensa, zona Oeste da capital.





Ele trabalhava em uma loja de materiais de construção e foi surpreendido por dois homens encapuzados que dispararam cerca de 20 vezes contra ele.

A vítima morreu no local antes de receber socorro. Horas antes, outro jovem, Frank Willis Souza, de 24 anos, também foi assassinado com 12 tiros no Campo da Estrela, na mesma região.

O delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga se há ligação entre os dois casos. Segundo familiares, ambos os jovens não tinham envolvimento com o crime.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) e a polícia segue em busca dos suspeitos.

Por Correio da Amazônia