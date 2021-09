Jovem é obrigado a gravar vídeo antes de morrer no Santo Agostinho

MANAUS – Na noite de domingo, (5), por volta das 20h30min, um homicídio foi registrado na rua Rio Negro, bairro Santo Agostinho, zona Oeste da cidade. Um jovem de apenas 16 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo pelo corpo. A vítima tinha um suposto envolvimento com o tráfico de drogas da área, e por volta das 13h, após ter almoçado com a sua mãe, acabou sendo sequestrado por membros de uma facção criminosa.

Ao anoitecer, um vídeo da vítima entregando membros de uma facção criminosa, começou a circular nas redes sociais e logo em seguida, o jovem identificado como Pablo Vitor, foi encontrado morto com as mãos amarradas para trás. O crime tem ligação com o tráfico.

O corpo do jovem foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o crime. Veja vídeo.

Texto: Correio da Amazônia