Jovem é preso após disparar arma de fogo no Ramal do Brasileirinho

A Força Tática, prendeu ontem terça-feira (26),um jovem de 19 anos, denunciado por fazer disparos com arma de fogo, em um ramal localizado na zona leste da capital.

Durante patrulhamento da equipe militar tática da viatura Força 01, por volta de 15h40, recebeu denúncia repassada pelo linha direta da unidade, WhatsApp Denúncia (99428-4400), de que um indivíduo estaria fazendo disparos de arma de fogo no Km 4 do Ramal do Brasileirinho, no bairro Distrito Industrial 2.

Ao chegar ao local, os policiais realizaram abordagem a um jovem com as características informadas na denúncia, e com ele encontraram uma arma de fabricação caseira calibre 36, com quatro munições para o mesmo calibre, sendo duas deflagradas e duas intactas.

Em razão dos fatos, ele foi detido e encaminhado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.