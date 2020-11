Jovens são presos por estuprar irmãs em Presidente Figueiredo

MANAUS – A Polícia Civil, por meio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros em linha reta da capital) prendeu, em flagrante, um jovem de 24 anos, e apreendeu seu irmão, de 15, acusados de cometer estupro de vulnerável contra as próprias irmãs, de 9 e 16 anos. Ação policial ocorreu na segunda-feira (09/11), por volta das 13h, em uma residência às margens da BR-174, zona rural do município.

De acordo com o delegado Valdnei Silva, titular da DIP, as equipes de investigação da delegacia receberam uma denúncia anônima, por volta das 11h de ontem, informando que os dois irmãos mantinham relações sexuais com as próprias irmãs, ambas menores de idade.

Segundo o delegado, o fato acontecia na residência da família, situada na zona rural do município. Ao receber a delação, a equipe policial, juntamente com o Conselho Tutelar do município, se deslocou ao endereço para averiguar o caso.

“Ao chegarmos ao local da denúncia, no momento da abordagem, constatamos a veracidade da informação, pois o indivíduo de 24 anos estava, naquele momento, mantendo relação sexual com a irmã de 16 anos. O adolescente de 15 e a criança de 9 estavam na casa assistindo ao ato. Ao presenciarmos o fato, decretamos a prisão, em flagrante, do infrator”, explicou a autoridade.

Conforme o titular, as irmãs relataram que os quatro moravam sozinhos na casa e que elas mantinham relações sexuais com os irmãos mediante agressão por parte do mais velho. Há também uma irmã de 30 anos que mora em um sitio próximo, porém, a mesma desconhecia a situação.

Silva informou que as vítimas foram encaminhadas para Manaus, onde passarão por exame de corpo de delito, no Instituto Médico Legal (IML). Elas terão acompanhamento por meio do Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Presidente Figueiredo, e posteriormente serão encaminhadas para um abrigo.

Procedimentos – O jovem irá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele está detido na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça. Já o adolescente de 15 anos foi autuado pelo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ele está sob responsabilidade da irmã mais velha e será encaminhado ao Ministério Público para continuidade dos procedimentos cabíveis.