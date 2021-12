Jucea comemora 130 anos com avanços tecnológicos

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) comemora, nesta terça-feira (14/12), 130 anos de fundação e de serviços prestados aos empreendedores em solo amazonense, com inovações e avanços tecnológicos em prol do registro empresarial. As melhores vão do atendimento ao público à abertura de novas empresas no estado.

Entre os avanços tecnológicos conquistados pela autarquia, destaca-se a implantação do recebimento de processos de arquivamento de forma 100% digital, o que representou enorme benefício para os cidadãos da capital e do interior do estado. Somente no primeiro ano de implantação em 2019, foram registrados mais de 16 mil processos totalmente on-line.

A presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, parabeniza não só a autarquia por seu aniversário de 130 anos de serviços prestados aos empresários do Amazonas, mas também aos seus servidores e colaboradores pelo trabalho desenvolvido no órgão.

“Tenho a honra de fazer parte desta história como a segunda mulher a desempenhar a função de presidente na Junta Comercial do Amazonas, num momento em que a autarquia ratifica a importância de instrumentalizar e modernizar um setor público estratégico no auxílio ao desenvolvimento econômico do estado. Parabenizamos cada um que faz parte dessa história valorosa para todo o Amazonas”, afirmou.

Primeiro semestre – A Jucea registrou, no primeiro semestre de 2021, um total de 3.429 novas empresas criadas no estado. O número representa um crescimento de 56,3% em comparação ao mesmo período de 2020, que teve a constituição de 2.193 novos empreendimentos.

Os dados são do Sistema de Registro Mercantil (SRM) da autarquia. O mês de maio é o terceiro período consecutivo com o melhor número de constituições de empresas nos últimos cinco anos, com um total de 727 novos Cadastros Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJs), atrás apenas dos meses de março, que obteve 854 novas aberturas, e de abril, com 730 novos empreendimentos.

Parcerias – No mês de março, a Jucea assinou o primeiro acordo de cooperação técnica do ano, com a com a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg-AM). O acordo integra a Anoreg à RedeSim-AM.

Outra entidade a assinar acordo de cooperação com a Jucea foi o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae–AM). O objetivo do acordo é a ampliação e a melhoria dos procedimentos operacionais da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim) nos municípios do Amazonas.

Já com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o acordo concedeu consulta de informações e documentos digitalizados das bases de dados da autarquia, com o objetivo de dar celeridade de crédito aos empreendedores do estado.

Nova sede – Em agosto deste ano, a Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) se instalou em uma nova sede, que oferece aos usuários e aos servidores públicos estacionamento, auditório, rampas acessíveis de embarque/desembarque; sanitários, inclusive adaptados para deficientes; sinalização para pessoas com deficiência visual; e elevadores.

A nova sede conta ainda com uma sala exclusiva dedicada ao empreendedor, que será ponto de referência tanto para os empresários já consolidados quanto para o empreendedor que está iniciando seu negócio.

Postos de atendimento – Já no mês de outubro, a Jucea inaugurou o segundo posto de atendimento da autarquia na capital amazonense. Desta vez, nas dependências da unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), no Sumaúma Park Shopping, na avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Um terceiro posto será inaugurado nesta quinta-feira (16/12), nas dependências do PAC da Compensa, localizado na avenida Brasil.