Juntos há 30 anos, casal toma primeira dose da vacina no Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, Jorge e Vangela, casados há 30 anos, tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Manaus, na manhã deste sábado (12/6). A aplicação da vacina ocorreu durante o viradão da imunização promovido pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Frei Valério, localizada no bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus.

Para o cenógrafo Jorge Gomes, 51, ser imunizado junto com a esposa é uma feliz coincidência. Ele disse que é uma sensação única de segurança e agora é esperar pela segunda dose.

“Senti um privilégio e um prazer de estar junto em um momento como esse com a minha esposa. São 30 anos de casados. Esperar que venha mais 30 e 30, com saúde e que Deus nos dê esse privilégio de chegar até a segunda dose para ficamos imunizados”, disse o cenógrafo.

O casal é natural de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), tem três filhos e uma neta. Torcedora do Boi Garantido, a dona de casa Vangela Tavares, 45, disse que esse foi um dos melhores encontros do casal. “É uma coincidência boa para nós, casal, já há 30 anos casados ter esse privilégio, mas graças a Deus correu tudo bem, estamos tranquilos e esperando a segunda dose”, disse Vangela.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Postos em regime 32 horas

Das 9h de sábado às 17h de domingo, sem intervalos

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Arena da Amazônia

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Pontos tradicionais

Das 9h às 17h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista – Unip (somente no sábado, 12/06)

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Mário Ypiranga Monteiro, 4.390 – Parque 10 de Novembro

Parque Municipal do Idoso (somente no domingo, 13/06)

R. Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

Clube do Trabalhador do SESI

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Torquato Tapajós, 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Salas de Vacina

Das 8h às 17h

48 unidades de saúde e escolas

Endereços no link bit.ly/salavacinacovid