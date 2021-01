Juruá deverá adotar medidas de combate ao coronavírus em agência bancária

O prefeito de Juruá (a 672 quilômetros de Manaus), José Maria Júnior, deverá adotar medidas contra o coronavírus, especialmente no atendimento bancário na cidade. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O objetivo é evitar aglomerações por contas das filas externas na agência do banco Bradesco na cidade. A instituição financeira também deverá disponibilizar álcool em gel aos clientes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos funcionários, além de máscaras de proteção.

Juruá já registrou mais de 600 casos de coronavírus. Oito pessoas morreram vítimas da covid-19 na cidade.