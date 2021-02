Justiça condena e multa Rodoviários em R$ 80 Mil por greve dos trabalhadores

A Justiça do Trabalho do Amazonas (Tribunal Regional do Trabalho 11ª Região) multou o Sindicato dos Rodoviários em R$ 80.888,09, como forma de punição às greves pontuais desencadeadas pelos trabalhadores do sistema nos terminais de ônibus de Manaus.

Detalhe, a multa é em benefício do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). “O estranho é que sindicato patronal pede para multar o sindicato por improváveis danos à população e ele próprio é beneficiado com o dinheiro”, sustenta o presidente em exercício dos Rodoviários, Josenildo Mossoró.

O Sindicato entrou com recurso, alegando que essa é uma ação que não se justifica, porque a greve não foi anunciada e nem comandada pelo sindicato. A categoria está se sentindo prejudicada pela falta de regularidade dos pagamentos, da cesta básica, do tickt Alimentação, vale e outros.

