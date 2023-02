Justiça dá andamento a processo que discute se Robinho pode ser preso no Brasil

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, determinou nessa quinta-feira (23) que o jogador Robinho seja convocado a participar do processo de homologação da sentença italiana em que ele foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. A convocação, cujo termo técnico é citação, é a primeira fase do processo de homologação. Com isso, o jogador passa a ser oficialmente informado sobre o andamento do processo.

Na decisão, a ministra intimou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que, “em consulta aos bancos de dados à sua disposição”, indique um endereço válido para a citação do jogador.

A Justiça italiana queria a extradição de Robinho, o que não ocorreu porque a Constituição do Brasil não permite que um brasileiro nato seja extraditado. Com isso, a Itália pediu ao STJ, via Ministério da Justiça, a homologação no Brasil da decisão que condenou o jogador, para que a pena seja cumprida em território brasileiro.

O ministro Flávio Dino afirmou em uma rede social que o pedido foi enviado ao STJ, e a tramitação do processo já foi iniciada. Após a citação do jogador, caso a defesa de Robinho apresente contestação, o processo será distribuído a um relator integrante da Corte Especial.

Com a condenação da Justiça italiana, Robinho está na lista vermelha da Interpol e pode ser preso apenas se viajar para fora do Brasil. Ele não pode ir para mais de 150 países, porque será preso e extraditado para a Itália.

