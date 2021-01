Justiça determina bloqueio de bens de filha da ex-primeira dama Elizabeth Valeiko

A Justiça do Amazonas determinou bloqueio de bens de Paola Valeiko Molina, filha da ex-primeira dama de Manaus, Elizabeth Valeiko, e do marido dela, Igor Gomes Ferreira.

Os dois são alvos de uma investigação do Ministério Público (MP-AM) contra crimes a administração pública e lavagem de dinheiro.

Nesta terça (5), o presidente do STJ, Humberto Martins, proibiu que a justiça decrete novas medidas de busca e apreensão contra o ex-prefeito de Manaus (AM), Arthur Virgílio Neto, e sua esposa, Elisabeth Valeiko. O MP investiga os crimes no período em que Valeiko presidia o Fundo Manaus Solidária.

O bloqueio de bens da filha e do genro da ex-primeira dama foi decretado no dia 31 de dezembro, pela juíza plantonista Rosália Guimarães Sarmento. A pedido do Ministério Público, a juíza também ordenou o bloqueio de bens da empresa Lince Comercial Eirelli, que os dois são sócios.

Fonte: G1