Justiça determina interdição de carceragem em Uarini por condições precárias

A Justiça do Amazonas acatou ação civil pública do Ministério Público (MPAM) e determinou a interdição total da carceragem do 58º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Uarini. Em caráter de urgência, todos os detentos foram transferidos para unidades prisionais em Manaus ontem terça-feira (26/08), com apoio da Seap.





Inspeções realizadas pela Promotoria nos meses de março, maio e julho de 2025 revelaram superlotação, condições insalubres, falta de higiene, suspensão de visitas e risco à segurança de presos, policiais e da população. A carceragem, com capacidade para oito pessoas, abrigava 46 detentos — incluindo uma mulher mantida em área improvisada na cozinha.

O promotor Christian Anderson destacou que o local não possui estrutura para suportar o número de custodiados, comprometendo direitos garantidos pela Lei de Execução Penal. Com apenas quatro agentes, a unidade também era vulnerável ao ingresso de drogas, armas e celulares.

O juiz Daniel Manussakis reconheceu o colapso da unidade e a omissão do Estado, determinando a transferência imediata dos presos e proibindo novas reclusões por mais de 72 horas. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 50 mil.

O MPAM alertou para a necessidade urgente de reavaliar o uso de delegacias do interior como unidades prisionais improvisadas, o que, além de sobrecarregar os policiais, configura grave violação de direitos humanos.

