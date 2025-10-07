Justiça determina que União e Funai revisem limites de terra indígena Waimiri Atroari

A União e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) terão 24 meses para concluir o processo de revisão dos limites da Terra Indígena Waimiri Atroari, localizada entre os estados do Amazonas e de Roraima. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que rejeitou recursos apresentados pelos dois órgãos e confirmou a sentença de primeira instância.





O acórdão determina que a nova demarcação deve incluir todas as áreas tradicionalmente ocupadas pelo povo Waimiri Atroari, e não apenas os trechos alagados pela construção da Usina Hidrelétrica de Balbina, no Amazonas. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 10 mil.

A ação foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF), que apontou omissão do Estado no cumprimento do dever constitucional de proteger os territórios indígenas. Segundo o MPF, a demarcação original feita em 1971 deixou de fora áreas fundamentais para a sobrevivência da etnia, como o vale do Rio Uatumã, afetado diretamente pela formação do lago da usina.

Para o tribunal, a retirada dos Waimiri Atroari da região não ocorreu de forma voluntária, mas sim forçada, em decorrência da inundação provocada pela hidrelétrica. “Evidencia-se que a exclusão de determinadas áreas, como o vale do Rio Uatumã, da demarcação oficial, decorreu não de desocupação espontânea pelos Waimiri Atroari, mas sim da inundação provocada pela formação do lago da UHE Balbina, o que configura violação direta à sua posse tradicional”, afirmou o relator do caso, juiz João Paulo Pirôpo de Abreu.

A corte também reconheceu a existência de “robusta documentação técnica” — composta por estudos antropológicos e históricos — que comprova a presença contínua dos Waimiri Atroari nas áreas em disputa até sua expulsão. O MPF destacou ainda que, desde 2008, a Funai foi formalmente recomendada a revisar os limites da terra indígena, mas não tomou providências efetivas, apesar de ter iniciado estudos preliminares.

Fonte: g1/Amazonas