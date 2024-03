Justiça espanhola concede liberdade provisória a Daniel Alves mediante fiança milionária

A Justiça espanhola decidiu conceder liberdade provisória a Daniel Alves mediante o pagamento de uma fiança substancial de 1 milhão de euros. Essa determinação veio após o pedido da defesa do jogador nesta terça-feira. No entanto, como parte das condições impostas, tanto o passaporte espanhol quanto o brasileiro de Alves serão confiscados, e ele deve manter-se afastado da vítima do terrível incidente de estupro.





A advogada de Alves, Inés Guardiola, defendeu que seu cliente já cumpriu uma parte significativa da pena imposta pelo tribunal em fevereiro passado. Ela argumentou que isso deveria habilitá-lo a receber benefícios penitenciários, e afirmou com convicção que o jogador não tentará fugir.

Além da fiança exorbitante, a defesa sugeriu outras medidas para garantir a liberdade de Alves, como o depósito de uma quantia menor de 50.000 euros ou a entrega de seus passaportes. O jogador, que participou da audiência por videoconferência diretamente da prisão, prometeu aos juízes que não tentaria fugir e expressou sua confiança no sistema de justiça.

Entretanto, o Ministério Público se opôs veementemente à libertação de Alves, argumentando que o risco de fuga ainda é considerável.

Este desfecho ocorre após um julgamento amplamente acompanhado pela imprensa, no qual a Seção 21 da Audiência de Barcelona condenou Daniel Alves a uma pena de quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher em uma casa noturna da cidade no final de 2022.

Além da pena de prisão, a sentença impõe cinco anos adicionais de liberdade supervisionada, uma ordem de restrição que o impede de se aproximar da vítima por nove anos e meio, e o pagamento de uma compensação financeira considerável.

Este caso continua a atrair atenção pela complexidade das questões legais envolvidas e pela importância de se buscar justiça para as vítimas de crimes tão graves como este.

