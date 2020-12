Keitton Pinheiro pode disputar as novas eleições municipais em Coari

A família Pinheiro deve indicar o nome de Keitton Pinheiro para disputar as novas eleições de Coari (a 368 quilômetros de Manaus). Atualmente, ele ocupa o cargo de vereador na cidade.

As eleições suplementares – que seguem sem data definida – irão acontecer após decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TER-AM) em cassar o registro de candidatura do prefeito Adail Filho. O pleito deve acontecer em até 40 dias.

Por enquanto, a presidente da Câmara Municipal de Coari, Jeany Pinheiro, é a prefeita interina. Ela é tia de Adail.