Laboratório de Pauini está sem reagentes há três meses

O laboratório de análises clínicas de Pauini (a 935 quilômetros de Manaus) está sem reagentes. O material – fundamental para a descoberta de patologias na coleta de exames – não é encontrado do loca há, aproximadamente, três meses.

O empreendimento também não possui material de limpeza e as duas impressoras existentes estão inutilizáveis por falta de toner. Outro fator que dificulta o funcionamento do laboratório é a exoneração pela prefeitura do farmacêutico bioquímico do município, responsável pela elaboração e preparo de exames, diagnósticos é laudos.

Funcionários do laboratório já fizeram solicitações dos materiais em falta para a Secretaria Municipal de Saúde, mas, até agora, nada foi feito. OS trabalhadores também já recorreram ao município vizinho, Boca do Acre, na tentativa de empréstimos ou troca de materiais.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que já foi feito um pedido de reagentes na semana passada e está aguardando a chegada de alguns materiais.