Ladrão de fios é preso em flagrante no Rio Preto da Eva

Por volta das 5h30 desta quarta-feira (30), policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), prenderam um homem de 45 anos, surpreendido furtando cabos de linha telefônica e internet dos postes da rua Governador José Lindoso no município de Rio Preto da Eva, a 82 quilômetros de Manaus.

Segundo os relatos dos policiais militares, a equipe estava em patrulhamento na área onde se deu o fato, quando se separou com o envolvido retirando dos postes da rede elétrica, cabos utilizados para telefonia e internet.

Ao ser abordado, o homem foi questionado sobre seu procedimento e, nada respondeu aos policiais que lhe deram voz de prisão, sendo encaminhado com o produto furtado no 36° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.