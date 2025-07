Lançamento do Festival de Barreirinha em Manaus terá espetáculo dos Touros

A 35ª edição do Festival Folclórico de Barreirinha será lançada oficialmente em Manaus, num evento que acontece dia 09 de agosto, a partir das 18h, no Largo de São Sebastião, com apresentações dos Touros Branco e Preto, protagonistas da festa que movimenta o município no fim de agosto. O lançamento na capital amazonense, que acontece pela primeira vez, será gratuito, aberto ao público.





O lançamento em Manaus tem por objetivo ampliar a visibilidade da festa dos Touros, além de alcançar os moradores da capital que nasceram ou têm vínculos com o município. A programação começa com um pré-show, seguido dos espetáculos individuais dos touros, com duração de uma hora para cada apresentação.

A iniciativa é promovida pelo portal BNC Amazonas e será apresentada e transmitida no formato do tradicional #Toadas, com direção do jornalista Neuton Corrêa. Para ele, trazer o espetáculo dos touros de Barreirinha para Manaus é uma oportunidade também para que o grande público, que não pode se deslocar até o município, conheça o trabalho dos artistas e a cultura da Princesinha do Paraná do Ramos.

“Trazer o festival para Manaus foi um trabalho de articulação entre a prefeitura de Barreirinha e o Governo do Amazonas. O objetivo é fomentar a cultura, trazer mais opções de atrações para a capital amazonense, mas também mostrar a beleza do festival dos touros”, afirma.

A 35ª edição do Festival Folclórico de Barreirinha acontece nos dias 28, 29 e 30 de agosto, no Touródromo da cidade. Com uma rivalidade que remete à disputa entre Garantido e Caprichoso, de Parintins, o duelo entre os touros Preto e Branco atrai milhares de pessoas e movimenta a cultura local com alegorias e músicas que celebram a identidade do povo barreirinhense.

A história do Festival dos Touros

O Festival Folclórico de Barreirinha teve início oficialmente em 1980, mas a tradição das brincadeiras com boi remonta à década de 1930, quando barreirinhenses passaram a se inspirar nas manifestações populares de Parintins.

Em 1978, o Mestre Benedito Carneiro levou pela primeira vez um boi para se apresentar nas ruas do município, tradição que mais tarde se consolidaria com a criação da Associação Cultural Boi-Bumbá Touro Branco. Em 2001, a agremiação adotou oficialmente esse nome, substituindo a antiga referência ao Garantido.

Do outro lado da arena está o Touro Preto, que nasceu em 1938 pelas mãos de Paulo dos Santos Beltrão, após assistir a uma apresentação do Boi Caprichoso em Parintins. Inicialmente batizado com o mesmo nome do bumbá azul, o boi recebeu nova identidade em 2001, passando a se chamar oficialmente Associação Folclórica Boi-Bumbá Touro Preto.

Desde 2005, o festival em Barreirinha passou a ter julgamento técnico, com disputas oficiais. O Touro Branco foi o primeiro campeão da nova fase e acumula seis títulos até hoje. Mais do que uma competição, o Festival dos Touros é uma celebração da memória, da arte e da paixão de gerações que mantêm viva a tradição no coração do Amazonas.